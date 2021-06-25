Рябков: договоренность по ядерной сделке с Ираном находится "в пределах досягаемости"

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Вопросы, которые еще не урегулированы в рамках переговоров по ядерной сделке с Ираном, носят по большей части политический характер. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вопросы, которые пока еще не вышли на этап оформления в бумажном виде, они в значительной мере политически заряжены и для США, и для Ирана", - сказал он. - То, что уже согласовано по объему и по характеру вопросов значительно перевешивает то, что пока неотрегулировано, но последний рывок он дается всегда с трудом".

Рябков отметил, что сейчас происходит обмен сигналами, в том числе публичными, что является формой стимулирования другой стороны к принятию нужных решений. "Мы тоже считаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов, и понятно, что требуется. Все зависит от политической воли", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание на заявления американской стороны о том, что, если процесс будет дальше затягиваться, то гипотетическая договоренность может девальвироваться. "Мы против такого подхода: СВПД изначально демонстрировал свою собственную полную профпригодность на протяжении, как минимум, трех лет, и ни с какой точки зрения, ни в плане решения нераспространенческих задач, ни в плане обеспечивания для Ирана возможностей относительно безболезненно осуществлять экспорт собственной нефти, ни по многим другим направлениям, включая наше энергетическое сотрудничество с Ираном, никаких проблем не возникало, все работало", - напомнил Рябков.

По словам замглавы МИД, "если все восстановится, то будет возврат к периоду, когда многие вопросы решались более спокойно, в нормальном ключе". "По-прежнему считаю, что договоренность в пределах досягаемости", - добавил он.