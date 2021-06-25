Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 28 июня по видеосвязи

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут беседу по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства межу Россией и Китаем. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Ранее о планах встречи двух лидеров 28 июня в формате видеоконференции сообщил официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.