{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 28 июня по видеосвязи

Беседа приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, отметили в Кремле
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут беседу по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства межу Россией и Китаем. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Ранее о планах встречи двух лидеров 28 июня в формате видеоконференции сообщил официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Рябков: договоренность по ядерной сделке с Ираном находится "в пределах досягаемости"
Неурегулированные вопросы в рамках переговоров носят по большей части политический характер, отметил замглавы МИД РФ
Читать полностью