Путин и эмир Катара обсудили по телефону подготовку к ЧМ по футболу в 2022 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу в 2022 году, договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира. Как сообщает пресс-служба Кремля, эту тему они затронули в телефонном разговоре в пятницу.

"Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Достигнута договоренность о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учетом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин поблагодарил эмира Катара "за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме".

"С обеих сторон выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтвержден обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие", - сообщили в пресс-службе, отметив, что стороны условились о контактах на различных уровнях.