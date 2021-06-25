Захарова: Эстонии приятно быть "прокси-шлюзом" для американского влияния на Украине

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала совместный меморандум США и Эстонии о развитии ряда сфер на Украине, отметив, что Таллину, судя по всему, приятно быть "прокси-шлюзом" для американского влияния на Украине.

"В принципе, понятно, почему выбрана Эстония. Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине", - написала она в пятницу в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что посольство США в Эстонии торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллин будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине. Стороны подписали совместный меморандум.

При этом, продолжила дипломат, целый ряд эстонских организаций (НПО "Мондо" и "Европейская инициатива в области кибербезопасности", компания "Турундуспрофф", эстонский центр программы ЕС "Восточное партнерство" и Таллинский международный центр оборонных исследований") запустят несколько проектов для Украины, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики. "Они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь на счет дивидендов", - отметила она.

Она также указала на то, что подписание меморандума особо не афишируется в эстонском медиапространстве.

При этом, по словам Захаровой, у Эстонии у самой есть проблемы во всех вышеупомянутых сферах, что не может не вызывать вопросов. "Как официальный Таллин сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя? - обратила внимание дипломат. - А со свободой СМИ в Эстонии все нормально? <...> И киберпреступность Эстонией тоже побеждена? Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы".