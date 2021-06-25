Лавров провел переговоры с главой МИД Италии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо состояние российско-итальянских отношений и календарь предстоящих политических контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили состояние российско-итальянских отношений и календарь предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, в частности, участию Италии в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке "Иннопром" (Екатеринбург, 5-8 июля с. г.)", - указали в министерстве.

Стороны подтвердили стремление создавать условия для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в РФ и Италию. Лавров проинформировал своего коллегу о решении России возобновить регулярное взаимное авиасообщение.