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Россия осудила нанесение Израилем авиаударов по Сирии

Такие действия серьезно осложняют усилия по стабилизации ситуации в регионе в целом, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Россия осуждает авиаудары, которые наносит Израиль по территории Сирии. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Осуждаем нанесение Израилем авиаударов по сирийской территории, количество которых увеличивается", - сказал он во время выступления в Совете Безопасности всемирной организации.

Небензя добавил, что такие действия "серьезно осложняют усилия по стабилизации ситуации в Сирии и в регионе в целом", а также отметил, что, по мнению российской стороны, "сирийский конфликт не имеет военного решения".

Последний авианалет по территории Сирии израильские ВВС нанесли в начале июня, в результате авиаударов, по информации телеканала Al Hadath, погибли 10 человек.

Теги
СирияРоссияИзраильНебензя, Василий Алексеевич
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