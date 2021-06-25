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В "Справедливой России - За правду" создали комиссию по увековечиванию памяти Сталина

Также приняты решения о создании комиссий по законодательному обеспечению признания независимости ДНР и ЛНР

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Рабочая комиссия по увековечиванию исторической памяти об Иосифе Сталине создана в партии "Справедливая Россия - За правду". Соответствующее решение в пятницу было принято на заседании палаты депутатов партии, сообщили ТАСС в пресс-службе справороссов.

"Комиссия по увековечиванию исторической памяти генералиссимуса И. В. Сталина - координатор [сопредседатель партии] Захар Прилепин", - уточнил собеседник ТАСС.

Кроме того, приняты решения о создании комиссий по законодательному обеспечению признания независимости ДНР и ЛНР, по законодательному обеспечению введения и защиты общественной морали, по разработке законопроекта о базовом доходе, по разработке законопроекта о признании добровольцев ветеранами военных действий, по законодательному обеспечению введения элементов плановой экономики и по законодательному обеспечению запрета ЕГЭ.

"Комиссии созданы для координации работы в соответствующих направлениях. Составы комиссий будут определены позже, на данный момент комиссии находятся в процессе формирования", - добавили в пресс-службе.

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