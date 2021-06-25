Антонов: консультации России и США по стратегической стабильности могут пройти в июле

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следующий раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности может состояться в июле. Об этом в пятницу сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне уже удалось переговорить в Госдепартаменте о целесообразности проведения уже в июле консультаций между делегациями двух наших стран по проблемам будущего. Надо разобраться в угрозах, которые видят в Вашингтоне и в Москве. Посмотреть, насколько совпадают наши подходы. Надо выработать то, о чем говорил [президент РФ] Владимир Владимирович Путин, - уравнение безопасности", - отметил дипломат.

Он напомнил, что на российско-американском саммите в Женеве было принято заявление по стратегической стабильности, где говорится, что "ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки не может быть", как не может быть победителя в таком противостоянии. Антонов указал, что очень рад включению этой фразы в документ. "В этом заявлении по стратегической стабильности говорится о необходимости восстановлении контактов, диалога". - добавил посол.

По его словам, российскую делегацию на консультациях будет возглавлять замглавы МИД РФ, однако американская сторона еще не назначила на сопоставимую должность человека, который отвечал бы за эту сферу. "У американцев в этом плане есть вопросы, потому что заместитель министра иностранных дел, переведем эту должность на русский язык - кто отвечает за стратегическую безопасность, за контроль над вооружениями, нераспространение - еще не назначен. Поэтому на первом раунде, видимо, будет возглавлять американскую делегацию высокопоставленный сотрудник. На каком уровне - пока американцы не определились. Мы исходим из того, что наши делегации будут межведомственными, с участием представителей министерств иностранных дел, министерств обороны и других соответствующих структур", - заключил Антонов.