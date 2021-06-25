Чижов назвал политику санкций Евросоюза против России путем в никуда

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Евросоюза, проводя политику санкционного давления на Россию, идут по пути в никуда, сказал журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя предложение участников саммита ЕС в Брюсселе в адрес Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия Москвы.

"Эта формулировка не может вызвать большой радости", - сказал Чижов. По его словам, можно было бы ожидать, что на саммите будет предложено разрабатывать хотя бы не только дополнительные рестриктивные меры против России, но и, наоборот, некие шаги, направленные на оздоровление отношений РФ и ЕС, добавил Чижов. "Но нет, этого не произошло", - констатировал он.

"А сама по себе политика так называемых санкций - это путь в никуда, свидетельство интеллектуальной бедности тех, кто все это придумывает", - сказал постпред.

Санкции изначально предполагались как инструмент последней инстанции, который применяется, когда все остальные инструменты не срабатывают, причем прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН, напомнил он.

"Но сейчас пресловутая "санкционная дубина", или, вернее сказать, бумеранг, по сути стал первым и единственным средством международной политики Евросоюза и других стран коллективного Запада, которое вытесняет любые дипломатические усилия", - сказал Чижов.

Саммит с Россией

Лидеров Евросоюза, пытавшихся договориться на саммите в Брюсселе о проведении встречи Россия - ЕС на высшем уровне, в очередной раз подвел принцип "евросолидарности", заявил Чижов. Он констатировал, что "не видит в обозримой перспективе возможности выхода 27 стран - членов Евросоюза на консенсус по этому сюжету", без которого саммит Россия - ЕС состояться не может.

"Появившаяся в последний момент перед началом заседания Евросовета (саммита ЕС) информация о франко-германской инициативе относительно проведения встречи на высшем уровне руководителей России и Евросоюза внесла, конечно, определенную интригу в эту дискуссию. Хотя трудно было ожидать, что все 27 стран-членов сразу же поддержат столь экстравагантное предложение лидеров двух крупнейших государств Евросоюза. Пресловутый принцип "евросолидарности" не раз подводил Евросоюз и фактически сводил на нет даже самые лучшие и логичные инициативы. В формате 27 стран им действительно бывает очень трудно договориться. И возникает вопрос, в чем тогда смысл общей внешней политики ЕС?" - отметил он.

По словам российского постпреда, "перед глазами у авторов этой инициативы стоял образ недавнего российско-американского саммита в Женеве". "Но там требовалось согласие двух сторон, а здесь - и России, которой, кстати, пока ничего официально не предлагали, и 27 стран, не считая институтов Евросоюза, - продолжил он. - Хотя, вообще говоря, революционными франко-германские предложения назвать все равно нельзя: насколько я понимаю, ничего значимого, кроме возобновления политического диалога, в т. ч. на высшем уровне, они в принципе и не содержали".

Российский дипломат подчеркнул, что после состоявшегося обсуждения этой идеи "стало ясно, какие страны уже готовы посмотреть свежим взглядом на отношения с Россией, а кого от одной этой мысли по-прежнему бросает в дрожь".

"Я считаю, что отсутствие саммитов с ЕС - это признак ненормального состояния наших отношений. Раньше, до отказа есовцев от этой естественной дипломатической практики, у нас было по два саммита в год. Причем были встречи как с участием только руководителей институтов власти ЕС, так и расширенные - с участием лидеров всех стран союза. Так что, наверное, дискуссия в ЕС по всему комплексу вопросов, связанных с Россией, - и по вопросу саммитов тоже, - все-таки должна и будет продолжаться", - добавил он.

О саммите

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи пятницы дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь назвал "нелогичной и пагубной" позицию так называемых младоевропейцев - Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России.