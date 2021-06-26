Рябков заявил, что Россия и США на следующей неделе предметно обсудят визовую тематику

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на следующей неделе предметно обсудит с вернувшимся в Москву американским послом Джоном Салливаном визовую тематику и вопросы нормализации работы загранучреждений обеих стран. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На следующей неделе будет встреча с послом Салливаном. Мы с послом обсуждаем текущие вопросы в зависимости от их эволюции. Конечно, среди главных - это нормализация функционирования загранучреждений России в США и США в России. Это на переднем плане. Кроме того, разумеется, визовая тематика. Мы не можем безучастно относиться к тому, что взаимные поездки наших граждан приостановлены", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что абсолютно неприемлемая ситуация сложилась с точки зрения делегационных обменов между двумя странами. "Такого не было никогда. За долгие десятилетия я не припомню такого состояния", - добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ указал, что, помимо этого, на повестке существует целый комплекс вопросов по части командирования сотрудников на работу в загранучреждения обеих стран. "Это тоже важный аспект, но более широкая повестка дня несомненно будет присутствовать в ходе встречи с господином Салливаном", - отметил он.

При этом Рябков подчеркнул, что российская сторона со всем вниманием подойдет к сигналам, которые Салливан передаст от Вашингтона. "Я не знаю, что он привез из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне", - отметил замминистра.

Обсуждение контртеррористической повестки

Дипломат также указал, что Москва готова вернуться к предметному диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке.

"Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться", - сказал он.

По словам дипломата, контакты в этой сфере проводились и ранее, но американская сторона "прервала их под надуманными политическими предлогами". "Мы рассчитываем, что до этого в Вашингтоне тоже дойдут руки. Тема суперактуальная, - подчеркнул Рябков. - Это стало бы важным вкладом не только в укрепление стабильности на международной арене, но и в нормализацию двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой".

Диалог по кибербезопасности

РФ рассчитывает, что диалог с США по кибербезопасности будет полноформатным и масштабным, указал Рябков.

По словам дипломата, Москва рассчитывает запустить полноформатный и всесторонний диалог с Вашингтоном в сфере кибербезопасности в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Мы ведем [диалог в сфере кибербезопасности] на уровне и посла, и заместителя министра, и спецпредставителя по вопросам безопасности в сфере ИКТ. Обсуждение по разным линиям. Делегации наши контактировали, когда в Нью-Йорке прорабатывались конкретные аспекты организации работы группы открытого состава, - указал дипломат. - Там тоже были контакты, но полноформатный, полноценный, полномасштабный запуск этого диалога еще только предстоит осуществить в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на встрече президентов в Женеве. Это стало, как нам всем понятно, одним из главных практических итогов саммита".

Вопросы контроля над вооружениями

По словам Рябкова, Москва рассчитывает, что заявления госсекретаря Энтони Блинкена говорят о готовности Вашингтона вовлекать Париж и Лондон, как своих союзников, в решение вопросов по контролю над вооружениями.

"Да, очень хотел бы надеяться, что страна [США] тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в процесс и Францию, и Великобританию, как своих союзников, - сказал он, комментируя слова Блинкена о нежелании США принимать решения по контролю над вооружениями без участия Европы. - Мы давно выступаем в пользу этого, и если по итогам контактов между Парижем и Вашингтоном достигнуто такое понимание, мы можем это только приветствовать. Если такого понимания нет, а я хочу отметить, что никакой информации, кроме как сообщений из СМИ, на эту тему мы пока не имеем, то тогда они должны пояснить, что они имеют в виду".

Перспектива перевода контроля над вооружениями на многостороннюю основу станет одной из главных тем в диалоге Москвы и Вашингтона, заявил Рябков.

"Безусловно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Перспективы перевода контроля над вооружениями на многостороннюю основу и как минимум учет потенциалов ближайших союзников США в этой области при разработке нового уравнения безопасности, в пользу которого мы выступаем в последнее время, будет среди главных [тем]. Это будет одним из направлений нашей работы с американцами - и с европейцами тоже".