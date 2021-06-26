Миронов считает, что при явке в 65-70% выборы в Госдуму пройдут "максимально честно"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Честность и прозрачность выборов в Госдуму в сентябре 2021 года будут обеспечены явкой избирателей на уровне 65-70%, заявил журналистам в субботу председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Самое главное: чтобы выборы были честными и прозрачными, нужно прийти и проголосовать, [честность выборов] зависит от избирателей. Мы гарантируем, что не дадим украсть ни один голос, в этом я абсолютно убежден. Если люди придут, против воли народа никто ничто никогда сделать не сможет. Если явка будет 70% или хотя бы 65%, то, я вас уверяю, все будет по-честному", - сказал Миронов.

Он подчеркнул, что главная задача на выборах в сентябре - обеспечить явку избирателей. Как отметил Миронов, справороссы на выборах рассчитывают "как минимум на второй результат". "Слова "как минимум" говорят о том, что мы готовы потолкать "Единую Россию" и бороться за первое место, главное слово за избирателями, и я уверен: они нас поддержат", - подчеркнул Миронов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Одновременно с ними в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.