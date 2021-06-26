Миронов заявил, что справороссы после выборов вернутся к вопросу объединения с КПРФ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" после сентябрьских выборов в Госдуму вернется к вопросу объединения с КПРФ, заявил в субботу на съезде справороссов председатель партии Сергей Миронов.

"Я убежден, что после выборов последуют и другие вливания в нашу партию и других левопатриотических сил, за этим будущее. Много лет мы говорим, я говорил о необходимости - и в исторической перспективе это будет - объединения в том числе с КПРФ, сейчас во время избирательной кампании это нереально, но выборы пройдут, мы опять вернемся к этому вопросу", - сказал Миронов.

Ранее сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ, так как приехал на него без предупреждения. Отвечая на вопрос ТАСС, Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. До этого Миронов заявил, что объединение "Справедливой России - За правду" и КПРФ помогло бы успешнее отстаивать интересы граждан, но оно невозможно при нынешнем руководстве коммунистической партии.