Постпред при ФАО заявил, что Россия противодействует политизации гуманитарных организаций

РИМ, 26 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российская Федерация считает недопустимой политизацию международных организаций, занимающихся вопросами обеспечения продовольственной безопасности, и противодействует таким попыткам. Об этом сказал в субботу в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме Виктор Васильев.

"Нам удается сдерживать попытки политизации деятельности международных организаций. ФАО - организация профильная, но вопросы санкций и ограничений также поднимаются на ее площадке. В ходе Конференции (главный орган управления ФАО, на которую раз в два года собираются представители всех государств-членов) поднимались, например, вопросы о легитимности участия в управлении Венесуэлы, те же вопросы поднимались раньше в отношении Кубы, теперь прибавилась Белоруссия. Ранее такие темы не затрагивались, и мы призываем наших западных партнеров не перекладывать вопросы о странах, где якобы не соблюдаются права человека или где действуют не признанные ими правительства, на деятельность гуманитарных и профильных организаций", - сказал Васильев. Он также напомнил, что РФ выступала против незаконных односторонних санкций в нарушение Устава ООН и попыток отдельных стран давать оценки легитимности выборов.

Постпред пояснил, что подобные вопросы не входят в первую очередь в мандат международных организаций в Риме, которые занимаются решением проблем, связанных с продовольственной безопасностью. Тем не менее, как он рассказал, ряд стран "обозначили свою позицию и не поддержали кандидатов от Венесуэлы и Белоруссии в выборные органы - в Совет ФАО".

Выделение средств на оказание помощи

"Больше эта проблема заметна во Всемирной продовольственной программе (ВПП), - продолжил он. - Эта организация ориентирована на оказание гуманитарной помощи в кризисных странах, где растет число климатических бедствий, последствия пандемии привели к тому, что порядка 20 стран находятся на стадии гуманитарных катастроф. Многие наши западные коллеги увязывают выделение средств с тем, как они используются. Например, европейцы больше заинтересованы в оказании помощи сирийским беженцам, которые находятся на территории других стран, чем непосредственно в Сирии, потому что не устраивает действующий режим". В этом же причина сохранения доставки гуманитарной помощи через трансграничные зоны, в частности, через Идлиб, где она попадает в том числе и в руки контролирующих зону боевиков. "Западные партнеры настаивают на сохранении этой схемы вместо того, чтобы наладить поставки напрямую через Дамаск и правительство непосредственно для внутренних перемещенных лиц", - добавил собеседник агентства.

Тем не менее Васильев подчеркнул, что по многим вопросам позиции России и ВПП совпадают и удается вести продуктивное сотрудничество. Одним из последних достижений он назвал заключение соглашения между правительством Венесуэлы и ВПП о финансировании программы школьного питания. "Эта программа осуществляется за счет западных доноров. Известно, что в Венесуэле сложилась сложная гуманитарная ситуация, связанная с тем, что средства правительства в западных банках заморожены. С одной стороны, мы работаем над тем, чтобы снять эти санкционные механизмы, но это больше политическая работа, а что касается гуманитарной помощи, по линии ВПП в апреле при поддержке РФ было заключено соглашение между правительством Венесуэлы и ВПП о финансировании программы школьного питания", - рассказал постпред.

По его словам, Россия пока не испытывает давление, в том числе и потому, что занимает ведущее место в мире в сельскохозяйственной сфере. Россия входит в десятку крупнейших доноров по линии ВПП, активно участвует в обеспечении транспортного парка организации (350 грузовых автомобилей "Камаз" работают в самых труднодоступных местах). К организации и доставке гуманитарной помощи привлекается МЧС. "У нас ряд позиций с ВПП совпадают, мы активно работаем по программам школьного питания, которые осуществляются в целом ряде стран. Удается сотрудничать по КНДР, на Африканском континенте, мы разделяем понимание общей задачи оказывать гуманитарную помощь. Но надо понимать, что, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Основными донорами ВПП являются западные страны. В прошлом году была привлечена рекордная сумма на оказание гуманитарной помощи - $8,5 млрд. Из них более $3 млрд выделили США, страны ЕС - более $2 млрд", - указал Васильев, пояснив, что страны могут определять "целевое использование" этих средств.

Подготовка к саммиту

Васильев сообщил, что 26-28 июля в римской штаб-квартире ФАО пройдет встреча на уровне министров в гибридном формате по подготовке саммита ООН по продовольственным системам, намеченного на сентябрь в Нью-Йорке. "Стратегическая задача - трансформация продовольственных систем. И у каждой страны существуют свои подходы, как и методы этой трансформации в разных регионах. В бедных странах речь идет больше об оказании помощи, будь то технологической, финансовой или экспертной. Общие задачи заключаются в обеспечении здоровым питанием", - пояснил собеседник агентства.

Он также упомянул о первых результатах этой работы. "При подготовке этого саммита была запущена площадка национальных диалогов. Эта платформа позволяет объединить и производителей, и законодателей, привлекать финансовые механизмы и бизнес-сообщество. И сейчас такие площадки запущены более чем в 120 странах. С одной стороны, это способствует выработке предложений к самому саммиту, с другой - такой механизм национального диалога позволяет обсуждать внутренние проблемы страны и координировать всех его участников", - отметил Васильев. "В России прошли уже два раунда такого диалога, и мы намерены продолжать эту практику, в том числе по результатам саммита", - заключил дипломат.