Бабаков не исключил, что будет претендовать на пост вице-спикера Госдумы от справороссов

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Сенатор Александр Бабаков сообщил ТАСС, что не исключает возможности претендовать на должность вице-спикера Госдумы восьмого созыва от фракции справороссов.

Бабаков уже занимал этот пост в Думе пятого созыва (2007-2011 годы) от "Справедливой России". "Я им [вице-спикером] был. Наверное, если доверят, может быть [буду претендовать], но это не вопрос сегодняшнего дня", - сказал он, отвечая на вопрос о планах претендовать на должность вице-спикера.

Политик вошел в общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму, который в субботу на съезде партии огласил ее лидер Сергей Миронов. Ранее источник ТАСС, близкий к руководству справороссов, допускал перспективу выдвижения Бабакова на должность заместителя председателя нижней палаты.

Бабаков был депутатом Госдумы трех созывов в 2003-2016 годах. С 2016 года является сенатором от Тамбовской области.