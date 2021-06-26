"Справедливая Россия - За правду" утвердила предвыборную программу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" в субботу одобрил проект предвыборной программы, в которую вошли жесткие антикоррупционные меры, инициативы по снижению пенсионного возраста, возврату индексации пенсий работающих пенсионеров, резкому увеличению МРОТ и снижению НДС до 15%. Текст программы справороссов имеется в распоряжении ТАСС.

В программе пять крупных смысловых блоков, посвященных культуре, борьбе с бедностью и социальным неравенством, поддержке бизнеса, защите окружающей среды и противодействию коррупции. Среди основных социальных положений документа можно выделить введение базового дохода для малоимущих, возврат прежнего пенсионного возраста и индексации пенсий работающих пенсионеров, повышение МРОТ до 31 тыс. рублей, отмену ЕГЭ.

В экономическую часть программы вошли предложения о введении налога на роскошь одновременно со снижением НДС с 20% до 15%, о возрождении Госплана, запрете на вывоз из страны леса-кругляка, освобождении от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, развитии внутреннего туризма.

Справороссы также выступают за введение смертной казни "для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов", приравнивание коррупции и расхищения госимущества к государственной измене, конфискацию имущества коррупционеров, а также установление уголовной ответственности для чиновников за незаконное обогащение.