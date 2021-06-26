Захарова заявила, что популярность посла США на Украине - итог торговли интересами нации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Политические перевороты и торговля Киева национальными интересами привели к тому, что посол США Кристина Квин возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, признание иностранного посла самой влиятельной женщиной в стране - вот результат, к которому привели народ и государство политические перевороты и торговля национальными интересами", - отметила она.

В опубликованном в четверг рейтинге журнала "Фокус" Квин опередила в списке из ста человек первую леди страны Елену Зеленскую и генпрокурора Ирину Венедиктову. В пятерку лидеров вошли глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и посол Великобритании Мелинда Симмонс.