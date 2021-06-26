Лавров привлек внимание комиссара ОБСЕ к проблемам русскоязычного населения на Украине

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привлек внимание верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова на встрече в Москве к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине, а также к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников в Прибалтике.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств. Сергей Лавров проинформировал верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам прошедших накануне переговоров дипломатов.

Министр в связи с этим затронул "скандальные законы "Об образовании", "О функционировании украинского языка как государственного", "О полном общем среднем образовании", а также дискриминационный законопроект "О коренных народах Украины".

Стороны рассмотрели и вопросы, связанные с доступом к образованию на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике, и проблему массового безгражданства в Латвии и Эстонии, "отсутствие у "неграждан" широкого спектра политических, социальных и экономических прав". "Министр привлек внимание верховного комиссара к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников, отметив, что латвийские и эстонские власти используют любые средства для подавления попыток русскоязычной диаспоры отстаивать свои права", - говорится в сообщении МИД.

Глава дипведомства также "подчеркнул важность защиты прав всех национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, а также нацеленность России на конструктивный и деполитизированный диалог с верховным комиссаром ОБСЕ и со всеми государствами-участниками по данному вопросу".