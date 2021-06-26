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Миронов, Прилепин и Семигин возглавили список справороссов на выборах в Госдуму

В общефедеральную часть списка также вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и ее сопредседатели Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин возглавили общефедеральную часть списка кандидатов от справороссов на выборах в Госдуму. Соответствующее решение в субботу было принято на съезде партии.

Помимо тройки руководителей партии, которая многократно анонсировалась, в общефедеральную часть списка вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.

В региональные списки кандидатов вошли действующие депутаты-справороссы Галина Хованская, Валерий Газзаев, Гаджимурад Омаров, Олег Шеин, Игорь Ананских, Федот Тумусов, Игорь Моляков, Алексей Чепа, Дмитрий Ионин, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Елена Драпеко, Михаил Емельянов и Анатолий Грешневиков.

Кроме того, справороссы выдвинули кандидатуры руководителя центрального аппарата партии Дмитрия Гусева, писателя Николая Старикова, телеведущей Марины Ким, юриста Екатерины Гордон, журналиста Армена Гаспаряна, политолога Алексея Мартынова, а также экономиста Михаила Делягина.

Теги
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