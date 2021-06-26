Запашный, Гордон и Надеждин пойдут на выборы в Госдуму одномандатниками от справороссов

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. "Справедливая Россия - За правду" в субботу утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатным округам, в их число вошли народный артист РФ Аскольд Запашный, юрист Екатерина Гордон, политик Борис Надеждин и журналист Глеб Пьяных. Список кандидатов имеется в распоряжении ТАСС.

Запашный будет выдвигаться в Ижевском округе № 34, Гордон - в Серпуховском округе № 126, Надеждин - в Дмитровском округе № 118, Пьяных - в Красногорском округе № 120.

Среди других одномандатников можно также выделить главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по ЖКХ Галину Хованскую и других депутатов-справороссов Михаила Емельянова, Олега Шеина, Игоря Молякова, Дмитрия Ионина, Алексея Чепу, Федота Тумусова, Валерия Гартунга, Елену Драпенко и Олега Нилова.

"Справедливая Россия - За правду" выдвинула кандидатов в 223 одномандатных округах из 225.