Справороссы выдвинули главу совета ульяновского отделения партии на выборы главы региона

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" выдвинула главу совета ульяновского отделения партии, экс-депутата Госдумы Маргариту Баржанову на выборы губернатора региона, которые состоятся в сентябре 2021 года. Решение приняли в субботу участники съезда партии тайным голосованием, его результаты озвучил председатель справороссов Сергей Миронов.

По его словам, кандидатура Баржановой была предложена президиумом центрального совета партии. Миронов назвал Баржанову достойным кандидатом в главы региона.

Съезд справороссов также утвердил Баржанову одномандатником от партии в округе №188 (Ульяновская область) на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах. В субботу Русских был выдвинут кандидатом в губернаторы от КПРФ.