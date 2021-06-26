{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Миронов рассчитывает на заключение соглашения с КПРФ о создании межфракционной коалиции

Никто не запретит сделать межфракционное соглашение, чтобы синхронно либо отклонять те или иные законы, которые будет вносить "Единая Россия", либо, наоборот, поддерживать законы, отметил лидер партии "Справедливая Россия - За правду"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с КПРФ в Госдуме VIII созыва. Об этом он сказал в субботу на пресс-конференции по итогам съезда партии.

"Я вижу, что нынешнее руководство (КПРФ - прим. ТАСС) явно не стремится [к объединению с партией "Справедливая Россия - За правду"]. Что-то мне подсказывает, что в Госдуме VIII созыва, куда попадет значительно больше депутатов и от нашей партии, и от КПРФ, я в этом не сомневаюсь, вот там нам сам бог будет велеть, и нам никто не запретит сделать межфракционное соглашение, чтобы синхронно либо отклонять те или иные законы, которые будет вносить "Единая Россия", либо, наоборот, взаимно поддерживать наши законы, поэтому все впереди", - подчеркнул Миронов.

Он назвал партию КПРФ дружественной справороссам. По его словам, отсутствие в избирательном законодательстве нормы, разрешающей участие в выборах избирательных блоков, заставляет партии "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ в ряде случаев бороться за одних и тех же избирателей.

В субботу Миронов заявил, что после сентябрьских выборов в Госдуму справороссы вернутся к вопросу объединения с КПРФ. Ранее сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ, так как приехал на него без предупреждения. Отвечая на вопрос ТАСС, Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. До этого Миронов заявил, что объединение "Справедливой России - За правду" и КПРФ помогло бы успешнее отстаивать интересы граждан, но оно невозможно при нынешнем руководстве коммунистической партии.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияЕдиный день голосованияКПРФ"Справедливая Россия"
Миронов заявил, что смена руководства партии справороссов не планируется
По словам председателя "Справедливой России - За правду", съезд определился с руководством на ближайшие 2,5 года
Читать полностью