Миронов рассчитывает на заключение соглашения с КПРФ о создании межфракционной коалиции

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с КПРФ в Госдуме VIII созыва. Об этом он сказал в субботу на пресс-конференции по итогам съезда партии.

"Я вижу, что нынешнее руководство (КПРФ - прим. ТАСС) явно не стремится [к объединению с партией "Справедливая Россия - За правду"]. Что-то мне подсказывает, что в Госдуме VIII созыва, куда попадет значительно больше депутатов и от нашей партии, и от КПРФ, я в этом не сомневаюсь, вот там нам сам бог будет велеть, и нам никто не запретит сделать межфракционное соглашение, чтобы синхронно либо отклонять те или иные законы, которые будет вносить "Единая Россия", либо, наоборот, взаимно поддерживать наши законы, поэтому все впереди", - подчеркнул Миронов.

Он назвал партию КПРФ дружественной справороссам. По его словам, отсутствие в избирательном законодательстве нормы, разрешающей участие в выборах избирательных блоков, заставляет партии "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ в ряде случаев бороться за одних и тех же избирателей.

В субботу Миронов заявил, что после сентябрьских выборов в Госдуму справороссы вернутся к вопросу объединения с КПРФ. Ранее сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ, так как приехал на него без предупреждения. Отвечая на вопрос ТАСС, Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. До этого Миронов заявил, что объединение "Справедливой России - За правду" и КПРФ помогло бы успешнее отстаивать интересы граждан, но оно невозможно при нынешнем руководстве коммунистической партии.