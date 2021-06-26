Посол РФ в Лондоне: инцидент с британским эсминцем мог привести к военному столкновению

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальные воды РФ, мог привести к военному столкновению. Об этом в субботу сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая, действительно, может довести нас до серьезного военного инцидента, что признал начальник Генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером", - сказал он.

При этом, по словам посла РФ, позиция Британии по данному вопросу "наступательная, ершистая". "Они заняли позицию, что эсминец шел в территориальных водах Украины. Они не признают факт <...> присоединения Крыма к России. Это был мирный проход на законных основаниях", - отметил он.

Посол заявил, что у него намечены встречи с британской стороной, по итогам которых он рассчитывает прояснить инцидент.

"У меня сейчас намечены встречи с людьми, достаточно отмеченными [британской стороны], которые отвечают за внешнюю политику, вопросы безопасности. Я надеюсь все-таки прояснить это дело вместе с ними и достаточно четко сказать, что либо политический диалог, либо провокация", сказал он.

Дипломат указал, что до провокации в Черном море Лондон инициировал с Москвой политический диалог. "У нас в последнее время по инициативе британцев немного пошел политический диалог. Повторю, по их инициативе. И мы надеемся его развивать как-то. Но такие вещи, [как этот инцидент], - это сбой без сомнения", - подчеркнул Келин.

Принятое решение

Келин заявил, что пока не располагает точными сведениями о том, кто принимал решение о проходе эсминца HMS Defender вблизи Крыма, однако ситуация очень серьезна, если за ним стоял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"По вопросу о том, были ли вовлечены в принятие решения [о проходе британского эсминца] премьер-министр и другие высшие лица правительства, я пока не имею точных совершенно сведений на этот счет, не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решения, особенно в военно-морской сфере. Я бы с этим не торопился. <…> Если оно [решение] действительно принималось таким образом, как об этом пишут в газетах, но имейте в виду, в газетах пишут много выдумки, если это действительно состоялось, то это очень серьезно", - отметил он, комментируя соответствующую информацию британских СМИ.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, а доведено до командования корабля оно было за два дня до инцидента в Черном море.

В четверг Джонсон ушел от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства, которому был задан тот же вопрос, добавил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений".