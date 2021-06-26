Захарова назвала учения НАТО на Украине провокацией с целью дестабилизации на границе РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Учения Киева и НАТО это провокация бесконечной дестабилизации по периметру российской границы. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая - это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ. А этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия - это и есть провокативная деятельность", - сказала она.
"А второй момент - перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять их там", - добавила Захарова.
По ее словам, все эти действия выходят за рамки соглашений, договоренностей и самое главное - контроля. "Они занимаются подрывной деятельностью", - уточнила она.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что страны НАТО в этом году проводят на территории Украины семь учений. "Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем, непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну, по большому счету", - сказала она.
Инцидент в Черном море
Ситуация с британским эсминцем доказывает, что НАТО не желает пользоваться каналами спецсвязи с Россией для предотвращения подобных инцидентов, заявила Захарова.
"Если у вас посыл дружественный, по-настоящему открытый, мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, у нас работают специальные каналы. С разными странами работают разные форматы - оговоренные, принятые для использования в подобных ситуациях. Звонок, срочное информирование по любой из линий. И уже другая ситуация, сказала она. - [Эта ситуация] доказывает, что каналы существующей специальной связи или коммуникации между государствами заблокированы с натовской стороны".
По словам дипломата, в Москве "крайне редко произносят слово "провокация", но инцидент в Черном море не оставляет возможности для иной квалификации произошедшего. "Россия постоянно безосновательно обвиняется в таком якобы дестабилизирующем поведении, но на самом деле это не Россия дестабилизирует ситуацию, а наши западные партнеры, - подчеркнула Захарова. - Поведение британцев и британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. И вот мне кажется, после этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово "провокация", "намеренная провокация". Тогда очень многое встает на свои места".