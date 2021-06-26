Захарова назвала учения НАТО на Украине провокацией с целью дестабилизации на границе РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Учения Киева и НАТО это провокация бесконечной дестабилизации по периметру российской границы. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая - это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ. А этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия - это и есть провокативная деятельность", - сказала она.

"А второй момент - перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять их там", - добавила Захарова.

По ее словам, все эти действия выходят за рамки соглашений, договоренностей и самое главное - контроля. "Они занимаются подрывной деятельностью", - уточнила она.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что страны НАТО в этом году проводят на территории Украины семь учений. "Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем, непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну, по большому счету", - сказала она.

Инцидент в Черном море

Ситуация с британским эсминцем доказывает, что НАТО не желает пользоваться каналами спецсвязи с Россией для предотвращения подобных инцидентов, заявила Захарова.