Захарова считает нечистоплотными действия НАТО в отношении Украины

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Страны НАТО своими действиями довели Украину до полной потери суверенитета и столкнули украинцев друг с другом, а теперь решили вспомнить о правовых ограничениях для стран на вступление в организацию. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram -канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла Германии в Киеве Анки Фельдхузен о проблеме вступления в НАТО стран, на территории которых идет война.

"Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения. Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков", - написала Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в воскресенье в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была ранена еще одна мирная жительница города Горловки. "Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что высказывание Фельдхузен подчеркивает отличие политического мировоззрения России от идеологии НАТО. "По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится", - резюмировала дипломат.

О высказываниях посла Германии в Киеве

Фельдхузен в вышедшем накануне интервью украинскому изданию "Зеркало недели" вновь заявила о поддержке стремлений Украины стать членом НАТО, однако напомнила, что окончательное решение на этот счет альянс может принять только консенсусом примерно 30 государств.

Германский дипломат признала, что удовлетворение желания Киева вступить в НАТО "произойдет не завтра", пояснив, что причиной этого, кроме прочего, является якобы имеющая место опасность военного конфликта с Россией. "НАТО всегда имела проблемы со странами, где есть война. Бесспорно. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора (статья о коллективной обороне, которая предусматривает, что в случае нападения на одного из членов альянса все союзники становятся на его защиту - прим. ТАСС). И все боятся быть с Россией в прямой войне", - заявила Фельдхузен. В то же время она выразила уверенность, что настанет время, когда окно возможности для вступления Украины в НАТО откроется. Посол также призвала не переоценивать влияние Германии в организации, говоря о перспективах для Украины.