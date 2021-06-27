Матвиенко посетит Казахстан с первым зарубежным официальным визитом с начала пандемии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным двухдневным визитом, который станет первой поездкой за рубеж с начала пандемии. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко 27-28 июня совершает официальный визит в Республику Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Это первый официальный визит российских сенаторов за рубеж после начала пандемии. Я очень рада, что мы его совершаем в Казахстан. Личные встречи позволят детально обсудить все актуальные вопросы как двусторонней повестки, так и текущей международной ситуации", - отметила Матвиенко.

В программе поездки запланированы встречи с руководством Казахстана и парламентариями страны. В частности, состоятся переговоры с председателем Сената (верхней палаты) парламента Мауленом Ашимбаевым и с председателем Мажилиса (нижней палаты) парламента Нурланом Нигматулиным. Кроме того, как рассказали в пресс-службе, запланирована встреча с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

"Председатель СФ примет участие в расширенном заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Республики Казахстан с участием членов комитетов СФ по международным делам и по обороне и безопасности и комитета Сената парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, в ходе визита Валентина Матвиенко посетит Международный финансовый центр "Астана". Она также возложит венок к монументу защитникам Отечества в Нур-Султане.

В составе делегации Совета Федерации вошли первый заместитель председателя СФ, сопредседатель от российской части комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и другие сенаторы.

Перенос визита

Запланированный ранее на 29-30 апреля визит делегации Совета Федерации во главе с Матвиенко был перенесен после сообщения председателя Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, что он заразился коронавирусом. 11 мая он сообщил о своем выздоровлении.