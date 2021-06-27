Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума за счет понижения звездности гостиниц для депутатов нового созыва планирует сэкономить до 180 млн рублей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.

"Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей", - сказал Дивейкин.

Он пояснил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве". Их расселяют в гостиницах до получения ими служебного жилья.

"После оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за два года уже составила 405 млн рублей", - резюмировал Дивейкин.

Как сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, за прошедший пятилетний период работы седьмого созыва палата сэкономила 2,4 млрд рублей за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.