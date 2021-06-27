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Первый зампостпреда РФ при ООН ответил Макфолу, какую страну считать слабеющей державой

Дмитрий Полянский указал, что в США растут только расходы на свержение неугодных правительств

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Работа в Нью-Йорке на протяжении трех лет не оставляет сомнений насчет того, какую страну действительно можно назвать слабеющей державой, ведь в США растут только расходы на свержение неугодных правительств. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в заочной полемике с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом в Twitter.

"После службы в Нью-Йорке на протяжении более чем трех лет, у меня нет каких-либо сомнений относительно того, какая страна является слабеющей державой. В США растут расходы только на разведку и военных, чтобы свергать законные власти и убивать невинных! Они называют это порядком, основанным на правилах - новый синоним для упадка", - написал дипломат.

Ранее Макфол, комментируя у себя в Twitter первые испытания российской атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород", заметил, что "при этом люди все еще называют Россию слабеющей державой". "Многие части российской экономики и общества находятся в упадке, но отнюдь не разведслужбы или военно-промышленный комплекс", - добавил он.

В политической мысли США в последние годы получило распространение мнение, что Россию следует рассматривать в качестве "слабеющей державы", которая при этом обладает ядерным оружием и хочет добиться более высокого места в мире.

Как сообщил ранее ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, 25 июня в Белом море состоялись первые морские испытания атомной подлодки "Белгород".

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