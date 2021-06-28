Николай Патрушев по видеосвязи проведет консультации с коллегами из стран АСЕАН

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник проведет по видеосвязи консультации со своими коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей России и государств - членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. Российскую Федерацию будет представлять секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В 2021 году Россия и АСЕАН отмечают 30-летие с начала отношений и 25-летие диалогового партнерства Россия - АСЕАН.

Россия активно взаимодействует с другими государствами в форматах многосторонних консультаций по линии безопасности, в частности в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Кроме того, с 2010 года ежегодно (за исключением 2020 года, когда мероприятие было отложено из-за пандемии) в разных городах России проводятся и более широкие международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В последнем таком форуме в Уфе в июне 2019 года приняли участие делегации из 119 стран. На полях этой конференции с участием Патрушева тогда также впервые состоялась неформальная многосторонняя беседа высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате Россия - АСЕАН.

Кроме того, Россия развивает двусторонние связи с государствами АСЕАН по линии безопасности. В частности, в марте этого года секретарь Совбеза РФ посетил с визитом Вьетнам.