Лавров: позиция ЕС по отношениям с Россией обусловлена желанием "подпевать" Вашингтону

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Евросоюз сразу стал "активно и с удовольствием подпевать" озвученной США по итогам саммита с РФ позиции о необходимости Москве изменить свое поведение для нормализации отношений. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Мгновенно озвученная по итогам переговоров [президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена] прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", - отметил министр.

При этом еще предстоит посмотреть, как на деле будут проходить консультации между РФ и США по конкретизации подходов к достигнутому в Женеве пониманию о взаимодействии, подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что серия мероприятий на высшем уровне между странами Запада в преддверии саммита РФ - США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой. Он напомнил, что состоялись саммиты Группы семи в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а Байден встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других - прежде всего Россию и Китай - заставлять следовать заданному им курсу, - говорится в статье. - В документах Корнуолла и Брюсселя закреплено продвижение концепции "миропорядка, основанного на правилах", в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН".