Лавров: на саммите в Женеве США не были против позиции РФ о нахождении баланса интересов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Американская сторона на саммите 16 июня в Женеве не стала возражать против идеи выстраивать отношения с Россией на основе баланса интересов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Министр указал на то, что "откровенный и в целом конструктивный разговор на саммите" президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве завершился договоренностью начать предметный диалог о стратегической стабильности, достижением пониманий о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан России и США и по ряду региональных конфликтов. "При этом российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало", - отметил он.

Однако, по словам Лаврова, практически сразу по завершении переговоров официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки - "мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". "Причем все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - добавил министр.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства и президент США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. По итогам встречи лидеры договорились, в частности, о возвращении послов РФ и США к местам работы.