Лавров: россияне без подсказок из-за рубежа умеют оценивать действия руководства страны

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Современные граждане России умеют сами без подсказок из-за границы оценивать действия руководства своей страны. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

По словам главы МИД РФ, оппоненты российской власти "идут против исторической преемственности народа, который всегда, особенно в непростые времена, славился зрелостью, чувством самоуважения, собственного достоинства и национальной гордости, способностью мыслить самостоятельно - при открытости остальному миру на равноправных взаимовыгодных началах". "Именно эти качества россиян после разброда и шатаний 1990-х стали фундаментом внешнеполитической концепции России в XXI веке, - подчеркнул Лавров. - Они умеют сами, без подсказок из-за границы оценивать действия своего руководства".

"Те из "непримиримых" оппонентов российской власти, на кого делает ставку Запад и кто видит все проблемы России в "антизападничестве", требуя пойти на односторонние уступки ради снятия санкций и получения неких гипотетических материальных благ, представляют собой абсолютно маргинальный сегмент нашего общества, - отмечается в публикации. - На пресс-конференции в Женеве 16 июня 2021 года Владимир Путин доходчиво разъяснил, какие цели преследует поддержка Западом таких маргинальных кругов".