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Лавров призвал устранить "аномальную перепредставленность" Запада в Совбезе ООН

Глава МИД РФ подчеркнул, что одна из задач по демократизации международных отношений - укрепление блока от стран Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Устранение "аномальной перепредставленности" коллективного Запада в Совете Безопасности ООН и укрепление блока представителей от стран Азии, Африки и Латинской Америки - одна из задач по демократизации международных отношений. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"В ряду задач по демократизации международных отношений и утверждению реалий полицентричного миропорядка - реформа Совета Безопасности ООН, который необходимо укрепить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, прекратив аномальную перепредставленность коллективного Запада в этом главном органе Объединенных Наций", указал глава дипведомства.

По словам Лаврова, естественной площадкой для выработки общеприемлемых договоренностей является, в частности, Группа двадцати (G20), "объединяющая старые и новые ведущие экономики, включая как "семерку", так и БРИКС и его единомышленников". "Мощный консолидирующий потенциал заключен в российской инициативе формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение усилий всех стран и организаций континента, - подчеркнул министр. - Для честного разговора по ключевым проблемам глобальной стабильности президент [России] Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров "пятерки" постоянных членов СБ ООН, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности на планете".

Глава дипведомства в этой связи проанализировал также "перспективы дальнейшего ведения дел на международной арене". "Безусловно, лидеры всегда были и будут. - продолжил Ларов. - Но они должны подтверждать свой авторитет, предлагать идеи, вести за собой - но силой убеждения, а не ультиматумами".

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