Лавров: Запад отвергает предложения РФ осудить снос памятников освободителям Европы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Западные страны отказываются поддерживать в ООН российскую резолюцию о недопустимости героизации нацизма и отвергают российские предложения осудить снос памятников освободителям Европы. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"В ряду усилий по замене международного права западными "правилами" - опаснейшая линия на пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, решений Нюрнбергского трибунала - фундамента современного мироустройства. Запад отказывается поддерживать в ООН российскую резолюцию о недопустимости героизации нацизма, отвергает наши предложения осудить снос памятников освободителям Европы", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Забвению хотят предать и судьбоносные события послевоенного периода - такие, как принятая в 1960 году в ООН Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, инициатором которой была наша страна", - добавил министр.

Лавров отметил, что память об этом бывшие колониальные державы хотят вытравить, подменив ее наспех изобретенными церемониями - типа преклонения колен перед спортивными состязаниями - в стремлении отвлечь внимание от своей исторической ответственности за преступления колониализма.

После Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной Европы, где захоронены более 1 млн солдат и офицеров Красной армии, было воздвигнуто примерно четыре тысячи памятников советским воинам-освободителям. После распада СССР в восточноевропейских государствах начался процесс сноса или переноса этих монументов с центральных улиц городов на периферию или на воинские кладбища.