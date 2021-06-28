Лавров: заявления Запада о готовности нормализовать отношения с РФ утратили смысл

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заявления западных стран о готовности нормализовать отношения с Россией, если она "покается и изменит свое поведение", утратили какой-либо смысл. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Что касается России, то давно пора понять: под надеждами на игру с нами в одни ворота окончательно подведена черта. Все заклинания западных столиц о готовности нормализовать отношения с Москвой, если она покается и изменит свое поведение, утратили какой-либо смысл, и то, что многие продолжают по инерции выдвигать нам односторонние требования, не делает чести их способности адекватно оценивать происходящее", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия уже давно придерживается курса на самостоятельное, независимое развитие, защиту национальных интересов, но при готовности договариваться с внешними партнерами на равноправных началах. Он указал, что данная политика составляет базис всех доктринальных документов РФ в сферах внешней политики, национальной безопасности и обороны.

"Однако, судя по практическим действиям Запада за последние годы (включая истеричную реакцию на защиту Москвой прав русских после поддержанного США, НАТО и ЕС кровавого государственного переворота на Украине в 2014 г.), там, видимо, думали, что все это не очень серьезно: дескать, провозгласила Россия свои принципы - и ладно, - добавил глава МИД РФ. - Надо еще поддавить, поднажать на интересы элит, нарастить персональные, финансовые и прочие секторальные санкции - и Москва образумится, поймет, что без "изменения поведения" (т. е. без послушания Западу) будет испытывать все более глубокие трудности в своем развитии".

Давление Запада как новая данность

Россия, по словам Лаврова, четко обозначила, что будет воспринимать политику США и Европы как новую данность и будет выстраивать работу в экономике и других сферах исходя из недопустимости зависимости от ненадежных партнеров. Однако на Западе, как отметил министр, все равно продолжали считать, что Москва в конечном счете "одумается" и ради материальных выгод пойдет на требуемые от нее уступки.

"Подчеркну еще раз то, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин: односторонних уступок конца 1990-х с тех пор не было и никогда не будет. Хотите сотрудничать, вернуть свою упущенную выгоду и деловую репутацию - садитесь договариваться о шагах навстречу друг другу в поиске справедливых решений и компромиссов", - отмечается в статье.

"Западу принципиально важно понять, что такое мировоззрение прочно укоренилось в сознании российского народа, отражает взгляды подавляющего большинства граждан России", - заключил глава МИД России.

Насаждение тоталитаризма

Страны Запада, наращивая санкции и прочие методы незаконного давления на другие государства, насаждает тоталитаризм в мировых делах, говорится в статье.

"Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем", - сказал он.

"Провозглашая свое "право" вмешиваться во внутренние дела других стран в интересах насаждения демократии в его понимании, Запад немедленно теряет интерес к разговору, как только мы предлагаем обсудить задачи демократизации международных отношений, включая отказ от высокомерия и готовность работать на основе общепризнанных принципов международного права, а не "правил", - продолжил министр.

По словам Лаврова, здравомыслящие политики в Европе и Америке понимают тупиковость такого бескомпромиссного курса. Они, хоть и пока не публично, начинают рассуждать прагматично, признавая, что в мире существует не одна цивилизация, что у России, Китая и других крупных держав есть своя тысячелетняя история, свои традиции, свои ценности, свой образ жизни, добавил глава МИД РФ.

"Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других - по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их, - указал Лавров. - Проблемы с теми же правами человека есть везде, но пора отказаться от позиции собственного превосходства: мол, мы на Западе сами с ними разберемся, потому что мы - демократии, а вы еще не доросли, вам надо помогать, чем мы и будем заниматься".

"Действовать по понятиям"

Применение странами Запада своих правил взамен существующих инструментов международного права показывает, что они стремятся "действовать по понятиям" на мировой арене, говорится в статье.

"Прелесть западных "правил" - именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (предъявлять факты не станет) и объявляет о своем "праве наказывать нарушителя". То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - говорится в статье.

Лавров подчеркнул, что Запад тщательно уходит как от расшифровки своих правил, так и от вопросов, зачем они нужны при наличии тысяч инструментов международного права, "под которыми все подписались и которые содержат четкие обязательства государств и транспарентные механизмы проверки их исполнения".

"Поддакивать США"

Запад не желает обсуждать вопросы обеспечения равенства и демократии на международной арене и боится вести открытый диалог c теми, кто представляет другие ценности и убеждения, говорится в статье министра.

"Проповедуя равенство и демократию внутри государств, требуя от других следовать своему примеру, Запад категорически не хочет обсуждать задачи обеспечения равенства и демократии в международных делах, - отметил глава МИД РФ. - За ощущением собственного превосходства в нем просматриваются слабость, боязнь выйти на открытый разговор не с теми, кто только поддакивает и держит шеренгу, но и с оппонентами, носителями других убеждений и ценностей - не ультралиберальных, не неоконовских, а впитанных с молоком матери, унаследованных от многих поколений предков, переданных ими традиций и веры".

Лавров подчеркнул, что такой подход "откровенно чужд идеалам свободы". "Принять состязательность идей о развитии мира намного сложнее, чем сочинять рецепты для всего человечества в узком кругу (где нет принципиальных споров, а стало быть - едва ли там родится истина)", - указывается в статье.

По словам министра, достижение консенсуса на универсальных площадках делает договоренности куда более надежными, устойчивыми и объективно проверяемыми. "Осознание этого непреложного факта с трудом пробивает себе дорогу в западных элитах, обуреваемых комплексом исключительности", - заключил он.

"Жертвы авантюр"

Западные страны недовольны тем, что Москва вступается за государства, которые стали жертвами их авантюр и "подверглись нападению международного терроризма", говорится в статье.

"Россию обвиняют в "агрессивной политике" в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчевывают русский язык, образование, культуру, - сказал он. - Не нравится и то, что Москва вступается за страны, которые стали жертвой западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма с угрозой утраты государственности, как это происходило в Сирии".

По словам Лаврова, в качестве главного препятствия для реализации курса, объявленного на прошедших в июне саммитах Группы семи, НАТО и США - ЕС, обозначены Россия и Китай как носители авторитаризма. "[Западом] обобщенно выдвигаются две группы претензий - условно внешних и внутренних. Из внешних - Пекину вменяется слишком напористое продвижение своих экономических интересов (проект "Один пояс - один путь"), наращивание военной и в целом технологической мощи для повышения своего влияния", - отметил министр.

"И все же главный пафос анонсированных подходов Запада сконцентрирован на внутреннем устройстве "недемократических" стран и на решимости менять их по своим лекалам, добиваясь таких перемен в организации жизни общества, которые соответствовали бы продвигаемому Вашингтоном и Брюсселем видению демократии", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что отсюда и возникают требования к Москве, Пекину и остальным странам "следовать западным рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти".

Внедрение Западом своих "правил"

Настойчивость и упрямство, с которым Запад внедряет свои "правила", поражает, говорится в статье министра.

"Поражает настойчивость, даже упрямство, с которым Запад внедряет свои "правила", - подчеркнул глава МИД РФ. - Понятно, что есть внутриполитические соображения, надо показывать избирателям "крутизну" во внешней политике по отношению к "авторитарным противникам" в преддверии очередных электоральных циклов (в США они каждые два года, так что только успевай)".

Лавров указал, что "порядок, основанный на правилах" - это воплощение двойных стандартов. "Когда выгодно - абсолютным "правилом" признается право народов на самоопределение. В этом ряду - Мальвины за 12 тыс. км от Великобритании, сохраняющиеся у Парижа и Лондона вопреки многим решениям ООН и Международного суда отдаленные бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать, а также "независимое" Косово - в нарушение резолюции СБ ООН, - пояснил он. - Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада - как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма в пользу единой судьбы с Россией - про него забывают и гневно осуждают свободный выбор людей, наказывают их санкциями".

Узкогрупповые форматы

Западные страны стремятся перевести обсуждение ключевых вопросов в узкогрупповые форматы, используя концепцию миропорядка, основанного на правилах, говорится в статье.

"Внедряя свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", Запад преследует цель увести дискуссии по ключевым темам в удобные ему форматы, куда несогласных не приглашают. Сколачиваются узкогрупповые "платформы" и "призывы", чтобы в своем кругу согласовывать рецепты для последующего навязывания всем остальным, - сказал он. - Среди примеров - "призыв к безопасности в киберпространстве", "призыв к уважению международного гуманитарного права", "партнерство в поддержку свободы информации". В каждом из этих форматов - по несколько десятков стран, меньшинство международного сообщества".

По словам министра, хотя в ООН уже существуют переговорные площадки по важным мировым вопросам, Западу они не нравятся, так как там нужно искать консенсус и учитывать мнение всех стран, а это мешает Западу "утверждать свои правила". Он указал на то, что в частности в ЕС без оглядки на Устав ООН создаются собственные механизмы горизонтальных санкций под каждый "формат единомышленников".

"Схема такая: участники "призывов" и "партнерств" решают в своем тесном кругу, кто нарушает их требования в той или иной области, а Евросоюз уже накладывает на провинившихся санкции. Удобно: сам обвиняешь, сам наказываешь и в Совбез ООН ходить не надо. И объяснение придумано: у нас ведь "альянс самых эффективных мультилатералистов", вот мы и учим других осваивать передовой опыт, - продолжил Лавров. - А насчет того, что это не демократично и противоречит принципам подлинной многосторонности, президент Франции Эмманюэль Макрон все объяснил, выступая 11 мая этого года: мультилатерализм не означает необходимости добиваться единогласия и позиция "отстающих" не должна становиться препятствием для "амбициозного авангарда" мирового сообщества".

Принятие реальности

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на фоне глобальных перемен на международной арене возникает вопрос о том, какая форма государственного устройства наиболее эффективна для устранения угроз, с которыми сегодня столкнулось все человечество. В политологический оборот вводится тема сравнения инструментария либеральных демократий и автократических режимов, при этом постепенно вбрасывается термин "автократические демократии", отметил Лавров. "Это - полезные размышления, которые конечно же должны учитываться и находящимися у власти серьезными политиками. Думать, анализировать происходящее никогда не вредно", - добавил он.

Министр подчеркнул, что формирование многополярного мира - это реальность, а попытки ее игнорировать, "самоутверждаясь в качестве единственно легитимного центра принятия решений", не приблизят урегулирования настоящих проблем, для преодоления которых требуется взаимоуважительный диалог с участием ведущих стран и с учетом интересов всех остальных членов мирового сообщества.

Мультилатерализм в прочтении Запада

Лавров отметил, что для формирования многополярной международной системы необходимо опираться на общепризнанные нормы и принципы международного права, включающие уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, признание права народов самим определять свою судьбу. "Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение пятисот лет над всеми, не может не осознавать, что та эпоха невозвратимо уходит, однако хотел бы удержать ускользающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира", - продолжил Лавров.

Министр связал с этим попытку идеологически обосновать новое прочтение многосторонности во франко-германской инициативе продвижения "эффективного мультилатерализма", который, указал Лавров, воплощен не в универсальной многосторонности ООН, а в идеалах и действиях Евросоюза и должен служить образцом для всех остальных".