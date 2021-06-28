Лавров заявил, что наращивая санкции, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Страны Запада, наращивая санкции и прочие методы незаконного давления на другие государства, насаждает тоталитаризм в мировых делах. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем", - сказал он.

"Провозглашая свое "право" вмешиваться во внутренние дела других стран в интересах насаждения демократии в его понимании, Запад немедленно теряет интерес к разговору, как только мы предлагаем обсудить задачи демократизации международных отношений, включая отказ от высокомерия и готовность работать на основе общепризнанных принципов международного права, а не "правил", - продолжил министр.

По словам Лаврова, здравомыслящие политики в Европе и Америке понимают тупиковость такого бескомпромиссного курса. Они, хоть и пока не публично, начинают рассуждать прагматично, признавая, что в мире существует не одна цивилизация, что у России, Китая и других крупных держав есть своя тысячелетняя история, свои традиции, свои ценности, свой образ жизни, добавил глава МИД РФ.

"Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других - по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их, - указал Лавров. - Проблемы с теми же правами человека есть везде, но пора отказаться от позиции собственного превосходства: мол, мы на Западе сами с ними разберемся, потому что мы - демократии, а вы еще не доросли, вам надо помогать, чем мы и будем заниматься".