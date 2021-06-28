Лавров считает, что Запад боится выйти на открытый диалог с теми, кто не "поддакивает"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Запад не желает обсуждать вопросы обеспечения равенства и демократии на международной арене и боится вести открытый диалог c теми, кто представляет другие ценности и убеждения. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Проповедуя равенство и демократию внутри государств, требуя от других следовать своему примеру, Запад категорически не хочет обсуждать задачи обеспечения равенства и демократии в международных делах, - отметил глава МИД РФ. - За ощущением собственного превосходства в нем просматриваются слабость, боязнь выйти на открытый разговор не с теми, кто только поддакивает и держит шеренгу, но и с оппонентами, носителями других убеждений и ценностей - не ультралиберальных, не неоконовских, а впитанных с молоком матери, унаследованных от многих поколений предков, переданных ими традиций и веры".

Лавров подчеркнул, что такой подход "откровенно чужд идеалам свободы". "Принять состязательность идей о развитии мира намного сложнее, чем сочинять рецепты для всего человечества в узком кругу (где нет принципиальных споров, а стало быть - едва ли там родится истина)", - указывается в статье.

По словам министра, достижение консенсуса на универсальных площадках делает договоренности куда более надежными, устойчивыми и объективно проверяемыми. "Осознание этого непреложного факта с трудом пробивает себе дорогу в западных элитах, обуреваемых комплексом исключительности", - заключил он.