Лавров: инициатива провести встречу лидеров РФ и ЕС была похоронена, не успев родиться

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Идея канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС была похоронена агрессивным русофобским меньшинством в Евросоюзе. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона о проведении встречи с Владимиром Путиным, не успев родиться, была похоронена. Обозреватели подметили, что США - самим фактом российско-американского саммита в Женеве - как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности")", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, итогом встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы. "Пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь", - добавил Лавров. При этом он подчеркнул, что ЕС, как и НАТО не намерены менять политику, направленную "на подчинение других регионов мира и провозглашают самоприсвоенную глобальную мессианскую миссию".

Так, Североатлантический блок активно подключается к реализации американской стратегии индо-тихоокеанского региона, целью которой открыто провозглашается сдерживание Китая. Этот проект, как отметил министр, подрывает центральную роль АСЕАН в выстраивавшейся десятилетиями открытой архитектуре азиатско-тихоокеанского сотрудничества. В свою очередь ЕС разрабатывает программы "освоения" соседних и не очень геополитических пространств, "особо не консультируясь относительно их содержания с приглашенными странами": например, такой характер носит Восточное партнерство и недавно одобренная программа ЕС в отношении Центральной Азии.

"Подобные подходы в корне расходятся с тем, как ведут дела интеграционные объединения с участием России - СНГ, ОДКБ, Евразэс, ШОС, которые развивают отношения с внешними партнерами исключительно на паритетной взаимосогласованной основе. Высокомерное отношение к другим членам мирового сообщества оставляет Запад на "неправильной стороне истории", - заключил глава МИД РФ. Он указал, что уважающие себя страны никогда не позволят "разговаривать с собой на основе ультиматумов и будут добиваться только равноправного диалога для рассмотрения любых вопросов".