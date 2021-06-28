Лавров: Россия открыта для диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия предлагает объединительную повестку в международных делах и остается открытой для честного диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Вне зависимости от чьих-либо амбиций и угроз наша страна будет и далее проводить суверенный, независимый внешнеполитический курс и одновременно - всегда предлагать объединительную повестку дня в международных делах на основе реалий культурно-цивилизационного многообразия современного мира. Конфронтация, чем бы она ни мотивировалась, - не наш выбор, - отметил Лавров. - Всегда остаемся открытыми для честного диалога со всеми, кто проявляет встречную готовность к поиску баланса интересов - на прочной, незыблемой основе международного права. Такие у нас правила".

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который в статье "Быть открытым, несмотря на прошлое" от 22 июня 2021 года указал, что зацикливаться на прошлых недоразумениях, обидах, конфликтах и ошибках бессмысленно, а также призвал обеспечить безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития.

"Данный подход предопределен тысячелетней историей России и в полной мере отвечает задачам текущего момента в ее развитии. Продолжим содействовать созданию такой культуры межгосударственного общения, которая основывалась бы на высших ценностях справедливости и позволила и большим, и малым странам развиваться мирно и свободно", - заключил глава МИД РФ.