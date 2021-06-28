Лавров: атлантическая хартия заряжена на усиление раскола между Западом и остальным миром

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новая Атлантическая хартия направлена на то, чтобы углубить раскол между западными государствами и другими странами. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Глава МИД РФ указал на то, что серия саммитов "семерки", НАТО и США - ЕС продемонстрировала "консолидацию Старого Света под крылом новой администрации США". А идеей этого объединения стало декларирование ценностей либерального миропорядка в качестве основы развития всего человечества.

"Упоминается, что "страны - доноры демократии" возьмут на себя "повышенные обязательства" по повсеместному установлению "демократических стандартов" и выработают свои механизмы контроля за этими процессами, - говорится в статье. - Необходимо также обратить внимание на одобренную "на полях" саммита "семерки" 10 июня президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новую англо-американскую Атлантическую хартию, которая была презентована в качестве актуализированной версии подписанного президентом США Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем в 1941 года документа с аналогичным названием, сыгравшим тогда важную роль в поиске контуров послевоенного мироустройства".

При этом министр подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не упомянули о том, что к старой Атлантической хартии 1941 года присоединился СССР и документ стал одной из основ создания антигитлеровской коалиции и Устава ООН.

"Новая же Атлантическая хартия тоже задумана как своего рода "отправной пункт" для строительства мирового порядка, но исключительно по западным "правилам". Ее редакция идеологически заряжена на углубление водораздела между "либеральными демократиями" и всеми остальными государствами, призвана легитимизировать "порядок, основанный на правилах", - констатировал Лавров. - Новая хартия не содержит упоминаний ООН или ОБСЕ, жестко фиксируя приверженность коллективного Запада обязательствам в рамках НАТО в качестве, по сути, "единственно легитимного центра принятия решений" (именно так еще в 2014 году бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал значение Североатлантического альянса). Ясно, что эта философия закладывается и в основу подготовки упомянутого "саммита за демократию".

Атлантическая хартия

10 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл новую Атлантическую хартию, в которой изложено видение сторон по созданию "более мирного и процветающего будущего".

Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.