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Лавров: Западу не нравится, что Россия вступается за ставшие жертвами его авантюр страны

Глава МИД отметил, что отсюда и возникают требования к Москве, Пекину и остальным "следовать западным рецептам по вопросам прав человека"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Западные страны недовольны тем, что Москва вступается за государства, которые стали жертвами их авантюр и "подверглись нападению международного терроризма". Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Россию обвиняют в "агрессивной политике" в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчевывают русский язык, образование, культуру, - сказал он. - Не нравится и то, что Москва вступается за страны, которые стали жертвой западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма с угрозой утраты государственности, как это происходило в Сирии".

По словам Лаврова, в качестве главного препятствия для реализации курса, объявленного на прошедших в июне саммитах Группы семи, НАТО и США - ЕС, обозначены Россия и Китай как носители авторитаризма. "[Западом] обобщенно выдвигаются две группы претензий - условно внешних и внутренних. Из внешних - Пекину вменяется слишком напористое продвижение своих экономических интересов (проект "Один пояс - один путь"), наращивание военной и в целом технологической мощи для повышения своего влияния", - отметил министр.

"И все же главный пафос анонсированных подходов Запада сконцентрирован на внутреннем устройстве "недемократических" стран и на решимости менять их по своим лекалам, добиваясь таких перемен в организации жизни общества, которые соответствовали бы продвигаемому Вашингтоном и Брюсселем видению демократии", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что отсюда и возникают требования к Москве, Пекину и остальным странам "следовать западным рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти".

Теги
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