Матвиенко уверена в преемственности контактов парламентариев нижних палат РФ и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствовала решение Казахстана направить делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму и выразила уверенность в преемственности высокого уровня взаимодействия парламентариев двух стран по итогам этого голосования. Об этом, как сообщает пресс-служба Совфеда, она заявила в ходе встречи со спикером Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

"Валентина Матвиенко проинформировала казахстанского коллегу о подготовке к проведению в сентябре нынешнего года выборов в Государственную думу и приветствовала решение Казахстана направить на них делегацию наблюдателей. Глава СФ выразила уверенность в преемственности высокого уровня взаимодействия между депутатами Мажилиса парламента Казахстана и новым корпусом нижней палаты российского парламента", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матвиенко отметила, что отношения между парламентариями двух стран, руководством и народами России и Казахстана традиционно носят дружественный характер. "Растет экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции. Роль парламентариев - в создании надежной законодательной базы нашего всестороннего взаимодействия. Многое уже удалось сделать, но потенциал еще далеко не исчерпан", - сказала спикер Совфеда, слова которой приводит пресс-служба.

Кроме того, собеседники затронули вопросы развития межрегиональных и приграничных связей, на которые приходится порядка 70% взаимного товарооборота, а также уделено большое внимание совместным действиям по преодолению пандемии коронавируса. Обсудили развитие межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, работу по гармонизации законодательства стран сотрудничества для развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В свою очередь Нигматулин подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений, приоритетное развитие экономических, политических и гуманитарных связей. "Он рассказал о начале производства в Казахстане вакцины Спутник, поблагодарил российскую сторону за помощь и поддержку в борьбе с распространением коронавируса", - сообщает пресс-служба.

Председатель Мажилиса Казахстана "отметил высокий уровень работы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи, мнение которых высоко ценится, к их позиции прислушиваются на международной арене".

27-28 июня делегация Совета Федерации во главе с председателем находится с официальным визитом в Казахстане. В программе поездки - встречи с руководством Казахстана и парламентариями, а также расширенное заседание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Республики Казахстан.