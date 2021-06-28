Матвиенко: встреча Совфеда и Сената Казахстана открывает постковидный парламентский диалог

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Очная встреча членов Совета Федерации и Сената Казахстана открывает новый постковидный парламентский диалог между государствами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов России и Казахстана.

"Пользуясь случаем, хотела бы еще раз выразить благодарность за приглашение делегации Совета Федерации посетить Казахстан, поблагодарить за гостеприимство, теплый прием, хорошую организацию работы нашего заседания. Можно сказать, что заседанием нашей совместной межпарламентской комиссии мы открываем новый постковидный парламентский диалог, надеюсь, что нашему примеру последуют и другие", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что системы здравоохранения России и Казахстана в основном справились с вызовами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

Делегация Совета Федерации находится с двухдневным официальным визитом в Казахстане. В программе поездки - встречи с руководством страны и парламентариями.