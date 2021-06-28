Патрушев отметил возвращение средневекового принципа "кто сильнее, тот и прав"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Силовой фактор возрастает в международных отношениях, возвращается средневековый принцип "кто сильнее, тот и прав". Об этом в понедельник заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

По его словам, сейчас международная обстановка характеризуется "высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости". "Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав", - заметил Патрушев.

На ситуацию в мире по-прежнему глубоко влияет пандемия, добавил он. Распространение коронавируса, продолжил секретарь СБ РФ, придало импульс различным глобальным процессам, в том числе в сфере безопасности.

"Мы стали свидетелями того, как в считанные месяцы государства закрывали границы, отворачивались друг от друга, вводили заградительные торговые и санитарные барьеры. Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряженность", - указал он.