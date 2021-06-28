Россия и страны АСЕАН обсудят обстановку в АТР и стратегическую стабильность

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия и страны - участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудят вопросы стратегической стабильности и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в целом. Об этом в понедельник заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

"Сегодня мы подробно обсудим обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рассчитываем, что в дальнейшем тематика наших консультаций будет расширена, в том числе за счет утвержденных концепцией вопросов, включая проблематику стратегической стабильности и механизмы контроля над вооружениями и нераспространения", - сказал секретарь СБ РФ. Патрушев выразил уверенность, что также полезным будет обсуждение координации взаимодействия профильных структур и спецслужб государств АСЕАН.

Он добавил, что рассматривает новый формат как объединительный и направленный на укрепление безопасности в регионе. "Убежден, что любые противоречия и разногласия должны оставаться за его скобками", - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ поблагодарил участников консультаций за проделанную работу по созданию формальной основы для диалога. "Мы с вами плодотворно поработали над концепцией нашего механизма", - заметил он. Патрушев также поприветствовал экспертов авторитетных научно-исследовательских учреждений, занимающихся вопросами внешней политики и безопасности. "Знаю, что в ходе обсуждения концепции высказывались опасения, не будут ли наши консультации дублировать работу уже существующих диалоговых форматов, таких как Региональный форум АСЕАН по безопасности, совещание министров обороны "десятки" с партнерами и других. Убежден, что опыт и уровень профессиональной компетенции высоких представителей наших стран позволят взглянуть на проблемы региона под иным углом и дополнят действующие механизмы взаимодействия, сделав их более эффективными", - отметил он.

Секретарь СБ РФ также сделал акцент на том, что у всех стран - членов АСЕАН разная структура государственной власти, однако везде полномочия высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, позволяют не только контролировать работу в других форматах, но и координировать усилия ведомств для решения поставленных руководством этих государств задач.

Консультации в год двойного юбилея

Патрушев напомнил, что нынешние консультации проходят в год двойного юбилея - 30-летия отношений России и ассоциации и 25-летия полномасштабного диалогового партнерства Россия - АСЕАН. С 1996 года Россия является партнером АСЕАН по диалогу, а с 2018 года он был выведен на стратегический уровень.

"Руководители наших стран договорились углублять сотрудничество в области политики и безопасности путем активизации визитов и обменов на высоком уровне, а также проведением мероприятий в рамках различных асеановских форматов", - заключил секретарь российского Совбеза, добавив, что обмен мнениями по вопросам безопасности на высоком уровне не только полезен для понимания сути происходящих в современном мире процессов, но и необходим для своевременного принятия важных решений политическим руководством стран.