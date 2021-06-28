В комиссии Совфеда по невмешательству заявили, что ее опыт востребован во многих странах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Оппоненты из ряда западных стран пытаются дискредитировать работу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ, распространяют клевету о ее деятельности, однако ее опыт оказался востребован в ряде европейских, азиатских и латиноамериканских стран. Об этом заявил в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

"Деятельность нашей комиссии широко известна во всем мире. При этом наши внешние оппоненты пытаются дискредитировать работу комиссии, распускают вокруг нас разнообразные слухи, сплетни, откровенную клевету. В то же время во многих странах Европы, Азии, Латинской Америки материалы комиссии, опыт нашей работы оказались востребованы для противодействия вмешательству извне в дела других независимых государств", - сказал он на заседании комиссии.

Климов подчеркнул, что это открывает дополнительные перспективы в работе, которую инициировала комиссия, "по подготовке проекта концепции возможной конвенции по предотвращению вмешательства в суверенные дела государств".

По словам сенатора, созданная в Госдуме комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также образованная в рамках нового состава Центральной избирательной комиссии структура по противодействию внешнему вмешательству в российские выборы во главе с членом ЦИК Игорем Борисовым, позволили повысить результативность совместных усилий "и тем самым расстроить многие антироссийские планы" зарубежных оппонентов.

Климов также напомнил, что все лето комиссия СФ будет продолжать работу, по ее итогам, после окончания думских выборов, представит Совету Федерации очередной ежегодный доклад.