Лавров: Россия продолжит поддерживать миссию ООН по делам беженцев добровольными взносами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия продолжит финансировать проекты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и поддерживать его гуманитарную деятельность. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Мы финансируем целый ряд проектов УВКБ в различных регионах мира, прежде всего в нашем ближайшем окружении. Будем продолжать поддерживать ваше управление добровольными взносами. И исходим из того, что дальнейшая работа управления продолжит опираться на прочные принципы международного гуманитарного права: беспристрастность, нейтральность и объективность", - сказал министр.

Он добавил, что российская сторона ценит роль, которую Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев играет в решении гуманитарных проблем в мире. По словам Лаврова, эта работа особенно актуальна в условиях пандемии коронавируса.