Сенатор заявил, что в соцсетях активизировались антипрививочники, ведущие работу с Запада

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Так называемые антипрививочники ведут с территории стран Запада подрывную работу в соцсетях, чтобы настроить избирателей в преддверии выборов против действующей власти. Об этом сообщил в понедельник глава мониторинговой группы по признакам вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки и проведения выборов в Госдуму Владимир Джабаров.

"В стране продолжается активная прививочная кампания. Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники - пугают различными последствиями. Самое главное - все это идет оттуда, с Запада, где практически уже привились сотни миллионов", - сказал он. По его словам, в США привились более 100 млн человек, в Израиле почти 90% привитого населения.

"Для чего это сделано? Чтобы настроить наших избирателей против действующей власти, в преддверии выборов создать некую социальную напряженность", - отметил сенатор.

Он призвал больше вести просветительскую работу в этом вопросе. "Нам надо всем поработать и при любой информации, которая говорит, что идет такая подрывная работа, информировать соответствующие органы", - сказал Джабаров.

В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов сообщил, что есть так называемые СМИ-иноагенты, "которые в том числе прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с ковидом, с вакцинацией".