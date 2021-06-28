Володин заявил, что сотрудничество КНР и РФ помогает поддерживать глобальную стабильность

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, открывая в нижней палате выставку "Россия - Китай в XXI веке: партнерство нового типа", посвященную 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"Сотрудничество России и КНР крайне важно для того, чтобы в мире поддерживалась глобальная стабильность и многие вопросы решались с учетом интересов каждой страны", - сказал Володин. Спикер Госдумы отметил, что 20-летний период партнерства - "отношения нового типа между двумя супердержавами, которое строится на принципах открытости, взаимного уважения и всеобъемлющего взаимодействия".

"Изначально было заявлено, и это является основой наших отношений, что мы придерживаемся принципа невмешательства в суверенные дела других государств", - сказал Володин. В частности, Володин отметил, что "те успехи, которых Китай достиг в построении политической системы, являются основной развития Китая, а это жизнь без потрясений на протяжении многих лет".

В то же время спикер напомнил, что "именно из-за потрясений" Россия "теряла государственность, потом ее приобретала неимоверными трудами, неся потери, фактически дезавуируя все достижения, это продолжалось и на протяжении 1917 года и 1991 года". "Это примеры того, как не должно быть", - считает Володин.

"Мы сейчас, накануне выборов в Госдуму, должны это не только понимать, но и делать все, чтобы наша партийная система была основой развития нашего государства, причем на пути решения проблем как экономики, так и повышения благосостояния общества, если уж мы говорим о достижениях Китая, нужно понять, на чем они базируются, а базируются они на политической системе, которая является основой этого развития", - сказал председатель Госдумы.

В церемонии открытия выставки приняли участие члены делегации посольства КНР в России во главе с послом Чжаном Ханьхуэем, представители министерства иностранных дел Китая и Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), отметил первый вице-спикер Госдумы, председатель ОРКД Иван Мельников. На открытии выставки также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.