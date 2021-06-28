Матвиенко: Россия и Казахстан создали эффективную модель равноправного сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Россия и Казахстан создали эффективно работающую модель взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Вы всегда были твердый последователь выстраивания российско-казахстанских отношений, поскольку это и стратегически, и геополитически отвечало национальным интересам Казахстана, интересам народа Казахстана, и Россия так же, как и вы, встала в этот строй. Знаю о ваших отношениях с Владимиром Владимировичем [Путиным], благодаря вашим усилиям, мы прошли эффективный путь выстраивания межгосударственных отношений и создали, пожалуй, самую эффективную модель взаимовыгодного, равноправного, взаимоуважительного, независимого сотрудничества", - сказала Матвиенко Токаеву.

Она назвала не очень далекими политиков, пытающихся внести разлад в отношения двух стран, и напомнила, что Россия первой признала независимость Казахстана. "Это было очень символично. Благодаря вашей мудрости и мудрости нашего президента, во всех основных договорах, имеющих международный статус, красной нитью заложено, что мы взаимно уважаем территориальную целостность, суверенность, независимость государств и невмешательство во внутренние дела государств", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, сегодня двум странам ничто не мешает в выстраивании доверительных взаимоотношений. "Мы подписали все соглашения по границе достаточно продолжительной. У нас нет разногласий ни по одному квадратному метру. Все согласовано в духе сотрудничества, в духе нашего стратегического партнерства", - подчеркнула Матвиенко.

По итогам встречи она сказала журналистам, что президент счел возможным принять в порядке исключения всех членов делегации Совфеда, "в чем был особый знак уважения к России". "Состоялась очень обстоятельная беседа с президентом Казахстана. Он дал высокую оценку уровню развития российско-казахстанских отношений. Сказал, что сейчас иной уровень отношений с точки зрения масштабов реализации совместных проектов. Акценты сделал на сферах высоких технологий, инноваций, цифровизации, искусственного интеллекта - это те сферы, в которых мы можем сегодня эффективно сотрудничать", - отметила председатель верхней палаты российского парламента.

Кроме того, по ее словам, Токаев заявил, что инвестиции российских компаний являются наиболее привлекательными и понятными для Казахстана."Для России тоже это сотрудничество с Казахстаном представляет взаимный интерес", - заключила Матвиенко.