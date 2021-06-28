Николай Патрушев 29 июня посетит Минск для консультаций по безопасности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 29 июня посетит Белоруссию. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.

"В Минске Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Белоруссии Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Последний раз Патрушев был в Минске в сентябре 2019 года. Тогда секретарь СБ РФ был принят президентом этой страны Александром Лукашенко, а также провел встречу со Станиславом Засем, занимавшим тогда пост госсекретаря Совбеза Белоруссии.